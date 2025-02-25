Politico: Украина без военной помощи США потеряет порядка 50% вооружений

Без военной помощи США Украина потеряет около половины вооружений, в том числе самых эффективных. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на сотрудника Международного института стратегических исследований (IISS) Бена Барри.
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