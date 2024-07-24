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Внедорожник взорвался на парковке на севере Москвы

Внедорожник взорвался на парковке на севере Москвы

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с инцидентом на улице Синявинской в Москве. По данным СК, в результате взрыва на парковке возле жилого дома поврежден автомобиль, пострадал его владелец и пассажир.

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