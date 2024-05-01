Стало известно что чаще всего заказывают россияне в самолетах

Томатный сок вошел в топ самых любимых напитков россиян в самолетах, также пассажиры часто заказывают негазированную воду и чай, а меньше всего - газированную воду и шампанское, говорится в исследовании сервиса «Яндекс Путешествия».
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