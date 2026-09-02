Захарова: Киев пытается не пустить представителей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Александр Полегенько/ТАСС Киевский режим изо всех сил старается не допустить поездок представителей МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) через территорию РФ.
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