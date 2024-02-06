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Нганну: я собираюсь забрать душу Джошуа

Нганну: я собираюсь забрать душу Джошуа

Бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсис Нганну, начавший профессиональную боксёрскую карьеру, пообещал «забрать душу» двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе, британца Энтони Джошуа в очном поединке.

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