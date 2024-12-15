Посла Украины в США атаковали пранкеры под видом американских партнеров

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила в соцсетях, что ее атаковали пранкеры. По словам дипломата, в последние дни она начала получать больше сообщений от пранкеров, которые выдают себя за американских чиновников.
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