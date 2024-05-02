Число жертв при обрушении автомагистрали в Китае увеличилось до 48

Число жертв в результате обрушения участка скоростной трассы «Мэйда» в провинции Гуандун на юге Китая увеличилось до 48 человек, сообщило Центральное телевидение КНР (CCTV) «По состоянию на 15:30 (10:30 по московскому времени) 2-го числа в результате стихийного бедствия 48 человек погибли и 30 получили ранения», - говорится в публикации CCTV.