Никита Малинин: почему победитель «Фабрики звезд — 3» променял славу на танцевальную музыку

4 сентября победителю третьей «Фабрики звезд» Никите Малинину исполнилось 45. «Котенок», с которым он когда-то обошел всех соперников, давно перестал быть главным в его биографии: артист сам отказался от продюсерской раскрутки и ушел с большой сцены — ради музыки, которая ему действительно близка.
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