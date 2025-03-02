НХЛ вновь изменила прогноз по дате рекорда Овечкина

НХЛ спрогнозировала, что хоккеист Овечкин побьет рекорд Гретцки 3 апреля 2025-го Национальная хоккейная лига (НХЛ) обновила прогноз по дате рекорда российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина по количеству голов в регулярных чемпионатах.
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