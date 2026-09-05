Золото Дикиджи, бронза Семененко и три российских дуэта в топе: триумфальный день на Kinoshita Cup СпортпрессаВ Токио завершился второй соревновательный день этапа ISU Challenger, где были разыграны первые комплекты наград.
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