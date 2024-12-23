Улицу в центре Краснодара перекрыли из-за обнаружения взрывного устройства

Улицу в центре Краснодара перекрыли из-за обнаружения взрывного устройстваСегодня утром улица Красноармейская в центре Краснодара, на участке между улицами Головатого и Северной, перекрыта из-за обнаружения взрывного устройства.
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