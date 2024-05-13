Биржа Петербурга приостановила торги ценными бумагами

СПБ-биржа сообщила о приостановке в 12:05 мск торгов ценными бумагами, передает ТАСС. "В соответствии с пунктом 17 Приложения 4 к Положению о деятельности по проведению организованных торгов… ПАО "СПБ" сообщает о приостановке в 12.