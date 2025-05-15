Nintendo Switch 2 действительно имеет очень слабый GPU. Раскрыты все характеристики чипа приставки

Авторы Digital Foundry раскрыли все основные характеристики игровой приставки Nintendo Switch 2. обложка видео Как и говорилось во всех утечках, в основе лежит SoC Nvidia, включающая восемь процессорных ядер Cortex A78C и графическое ядро с архитектурой Ampere с 1536 ядрами CUDA.