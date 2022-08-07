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Муж Анны Нетребко обратился к другой женщине в ее день рождения

Муж Анны Нетребко обратился к другой женщине в ее день рождения

Starpix/ZUMAPRESS.com/Globallookpress Оперный певец и супруг народной артистки РФ Анны Нетребко Юсиф Эйвазов поздравил свою мать Шафигу Маммадову с днем рождения.

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