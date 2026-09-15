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Аргументы недели

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Экстренный тормоз Евросоюза: иллюзия контроля над миграционным хаосом

Экстренный тормоз Евросоюза: иллюзия контроля над миграционным хаосом

Еврокомиссия, похоже, наконец осознает масштабы кризиса, который она годами предпочитала игнорировать или сглаживать мягкими формулировками.

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Новый комментарий от пользователя
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Геннадий Бережнов

Пожар, который уже давно вышел из-под контроля, с помощью запоздалых инструкций не исправить-что то похожее и у нас происходит! Кто принял это не подготовленное и без обсуждения решение по мигрантам уже не важно как и то, что отвечать на этот вопрос не кому.