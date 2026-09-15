Экстренный тормоз Евросоюза: иллюзия контроля над миграционным хаосом

Еврокомиссия, похоже, наконец осознает масштабы кризиса, который она годами предпочитала игнорировать или сглаживать мягкими формулировками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- VР От неоплаченных ш...
- МП От неоплаченных ш...
- ВН Оптимизация с обр...
Пожар, который уже давно вышел из-под контроля, с помощью запоздалых инструкций не исправить-что то похожее и у нас происходит! Кто принял это не подготовленное и без обсуждения решение по мигрантам уже не важно как и то, что отвечать на этот вопрос не кому.