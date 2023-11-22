Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Бойцы ВС РФ отработали применение огнемета «Шмель» в тыловой зоне СВО

Бойцы ВС РФ отработали применение огнемета «Шмель» в тыловой зоне СВО

Три секунды - подлетное время до цели. Расстояние - 500 метров. Затем, отработавший тубус в сторону, «Шмель» - оружие одноразовое, и дальше бойцы - отстреливаются от условного противника уже из автоматов.

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