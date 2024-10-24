Кто там – за спиной Дональда Трампа и Камалы Харрис

О сенаторе от штата Огайо Джеймсе Дэвиде - Джей Ди Вэнсе, которого как кандидата в вице-президенты от республиканцев выбрал Дональд Трамп, мы успели рассказать, когда его соперником числился ещё Джо Байден Дональд Трамп плюс Джеймс Вэнс.