Кто там – за спиной Дональда Трампа и Камалы Харрис

О сенаторе от штата Огайо Джеймсе Дэвиде - Джей Ди Вэнсе, которого как кандидата в вице-президенты от республиканцев выбрал Дональд Трамп, мы успели рассказать, когда его соперником числился ещё Джо Байден Дональд Трамп плюс Джеймс Вэнс.
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