Reuters: ИИ-разработчик Anthropic создал биолабораторию в Сан-Франциско

Разработчик искусственного интеллекта Anthropic создал биолабораторию на фоне своих амбиций по применению ИИ в фармацевтике, пишет Reuters со ссылкой на источники.
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