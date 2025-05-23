Дыхание Арктики. Заморозки до -5 градусов и дожди с мокрым снегом ожидаются на Алтае

Синоптики предупредили, что похолодание начнется завтра, а его пик с отрицательными ночными температурами ожидается в ночь на 28 мая После изнуряющей майской жары в Алтайском крае ударят ночные заморозки.
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