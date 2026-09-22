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Как изменится порядок приема в вузы, анонсировали в Минобрнауки

Как изменится порядок приема в вузы, анонсировали в Минобрнауки

Возможно, в России изменится порядок приема в вузы. Минобрнауки предложило изменить порядок приема в высшие учебные заведения с 2027/28 учебного года, пишет РИА Новости.

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