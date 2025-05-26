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Царьград

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Граждане Германии и Эстонии лидируют среди туристов ЕС в России 2025 года

Граждане Германии и Эстонии лидируют среди туристов ЕС в России 2025 года

С начала 2025 года более 21 тысячи туристов из Евросоюза посетили Россию. Лидерами среди них стали граждане Германии, Эстонии и Польши.

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