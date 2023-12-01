Politico сообщило о страхе элит ЕС перед популярностью антииммигрантских партий

Победа возглавляемой Гертом Вилдерсом крайне правой «Партии свободы» (PVV) на парламентских выборах в Нидерландах ввергает в страх европейские элиты из-за дальнейших возможных побед антииммигрантских политиков.
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