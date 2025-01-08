Белград разорвал часть военных контрактов с Россией, заявил в новогоднем интервью «Вечерним новостям» начальник Генштаба армии Сербии генерал Милан Мойсилович.
Сербия разорвала военные контракты с Россией
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Ингерман Ланская
камуноидный режим пораздавал танки-пушки по всему миру за бумажные зонтики и гнилые помидоры ......теперь бывшие халявщики везут на окраину весь этот савейский металлолом для утилизации и убийства Русских солдат.... ответка России от совдепии.... как говорила Раневская - плевок в будущее
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15 час.
А
Антон
https://dzen.ru/a/Z3q9s2HePBLeeezj
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13 час.
ФЮ
Фаина Юсупова
Не надо нашей стране продавать оружие даже смотреть на выставках.Сегодня будет Вутич,потом прогнут его,а потом придёт какой-нибудь рксофоб нациский и всё оружия куда пойдёт по приказу Америки?Конечно бендеровцам или другим,чтобы уничтожать Россию.Хватит раздавать на лево и на право всё,что не должен знать не кто.
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10 час.
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