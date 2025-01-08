Сербия разорвала военные контракты с Россией

камуноидный режим пораздавал танки-пушки по всему миру за бумажные зонтики и гнилые помидоры ......теперь бывшие халявщики везут на окраину весь этот савейский металлолом для утилизации и убийства Русских солдат.... ответка России от совдепии.... как говорила Раневская - плевок в будущее

ФЮ

Фаина Юсупова

Не надо нашей стране продавать оружие даже смотреть на выставках.Сегодня будет Вутич,потом прогнут его,а потом придёт какой-нибудь рксофоб нациский и всё оружия куда пойдёт по приказу Америки?Конечно бендеровцам или другим,чтобы уничтожать Россию.Хватит раздавать на лево и на право всё,что не должен знать не кто.