Визит министра обороны Великобритании в Турцию: Eurofighter и не только

Европейские производители оружия готовы конкурировать за турецкие заказыВеликобритания обещала Турции помочь убедить Германию продать ей истребители Eurofighter Typhoon, против чего возражают в Берлине, сообщили журналистам источники в турецком военном ведомстве, комментируя состоявшийся визит в Анкару 23 ноября министра обороны Великобритании Гранта Шэппса: «На последних переговорах министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера с его британским коллегой этот вопрос обсуждался.