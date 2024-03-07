Депутат ГД Морозов: Зеленский имеет минимальные шансы устоять в должности

После назначения экс-главкома Вооруженными силами Украины Валерия Залужного на пост украинского посла в Соединенном Королевстве, шансы главы киевского режима Владимира Зеленского остаться на своей должности стали крайне малы, считает депутат Государственной Думы России Олег Морозов.
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