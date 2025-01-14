Политолог Никсон: администрация Байдена перед уходом будет "заметать следы"

REUTERS/Elizabeth Frantz Команда президента США Джо Байдена специально делала в последние месяцы всё возможное, чтобы следующему главе Белого дома Дональду Трампу было очень трудно смягчить любую из внешнеполитических катастроф, в которые Штаты оказались вовлечены.
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