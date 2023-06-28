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Бедард назван кандидатом на драфт, лучше всех стремящимся к совершенству. Он получил приз на церемонии НХЛ в Нэшвилле

Награда была учреждена в 2015 году и вручается игроку, доступному для драфта в текущем году и лучше всех стремящемуся к совершенству за счет силы характера, духа соперничества и атлетизма.

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