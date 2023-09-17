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Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом – 6,23 метра

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом. Сегодня выиграл финал «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине с результатом 6,23 метра.

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