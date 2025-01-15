Минтруд России назвал приоритеты нацпроектов «Кадры» и «Семья»

В числе прочих обновленных национальных проектов в России утверждены нацпроекты «Кадры» и «Семья». Они направлены на решение главных задач, находящихся в повестке Минтруда РФ, — повышения рождаемости и кадровой обеспеченности в стране.
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