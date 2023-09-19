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Грицюк о 81-м номере в СКА: «Может, к счастью, что у нас с Ротенбергом одинаковые номера. Это мне принесет удачу, надеюсь»

– Как вы в СКА получили номер 81? Во‑первых, под ним раньше играл и другой новичок Брендан Лайпсик. Во‑вторых, всем известно, что это номер Романа Ротенберга.

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