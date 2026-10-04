Т-банк выявил самые щедрые регионы России на подарки учителям

Т-банк проанализировал сборы на подарки ко Дню учителя. Средняя сумма перевода в Чечне составила 8559 рублей, что выше других регионов.
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