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Зидан возглавил Францию, Манчини – Италию, Бориско в ЦСКА, бизнес-план Инфантино по ЧМ, гимнасты допущены с флагом и гимном, Барколя хочет в «Ливерпуль» и другие новости

1. Зинедин Зидан возглавил сборную Франции. Он сменил ушедшего после ЧМ-2026 Дидье Дешама. 2. Президент ФИФА Джанни Инфантино планирует продать доли в чемпионате мира частным инвесторам.

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