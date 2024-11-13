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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«У нас 80% нападающих в подметки не годятся Дзюбе. У меня нет сомнений, что он побьет рекорд по голам за сборную». Ловчев об Артеме

36-летний форвард «Акрона» делит рекорд по голам за сборную России с Александром Кержаковым – у обоих по 30 мячей.

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