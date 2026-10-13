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5 вещей, где миллионеры проявляют прижимистость

5 вещей, где миллионеры проявляют прижимистость

И делают это из чистого прагматизма. Большинство из нас представляет жизнь миллионера как бесконечный праздник в стиле «Великого Гэтсби»: сплошные вечеринки с шампанским, длинноногие красотки, покупка суперкаров и вилл с видом на океан по щелчку пальцев.

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