Рэпера Navai задержали с наркотиками на границе с Казахстаном. Что известно

Рэпера Navai задержали с наркотиками в автомобиле на въезде в Казахстан. Инцидент произошел 13 октября на КПП "Кордай".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Надежда Бабкина и...
- Путин поставил Зе...
- Путин поставил Зе...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым