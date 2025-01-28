Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

707 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ШКИПЕР
    Соратник Тягнибок...
  • Ильдус Мамлеев
    А может все таки разбомбить к чертям собачим трубу, что проходит через Украину? Нет трубы, нет головной боли. А ЕС пу...Первый созвон по ...
  • Александр Т
    Да ничего не изменится. Пиндосы как братались с Гейропой так и продолжат. И те  и другие понимают что они и стадом пр...Лидерам ЕС придёт...

Просчитались, но где? В Европе отложили планы отказа от российского СПГ

Просчитались, но где? В Европе отложили планы отказа от российского СПГ

Bloomberg сообщает, что  Еврокомиссия отложит публикацию ранее готовившегося плана по поэтапному отказу от последних оставшихся на рынке ЕС видов российского топлива, включая сжиженный природный газ (СПГ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх