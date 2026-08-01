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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ювентус» и «ПСЖ» согласовали трансфер Коло-Муани (Фабрицио Романо)

« Ювентус » договорился с « ПСЖ » о полноценном трансфере нападающего Рандаля Коло-Муани .  Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо , форвард получил разрешение на вылет для прохождения медосмотра в Турине.

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