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Акции STRC от Strategy вернулись на отметку в $90

Акции STRC от Strategy вернулись на отметку в $90

Привилегированные акции с переменной процентной ставкой STRC от Strategy впервые за семь недель закрылись выше $90, продолжив восстановление после июньской распродажи, которая вызвала опасения по поводу финансовой устойчивости компании.

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