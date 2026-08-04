Акции STRC от Strategy вернулись на отметку в $90

Привилегированные акции с переменной процентной ставкой STRC от Strategy впервые за семь недель закрылись выше $90, продолжив восстановление после июньской распродажи, которая вызвала опасения по поводу финансовой устойчивости компании.
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