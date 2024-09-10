Ким Чен Ын: КНДР будет наращивать ядерный потенциал в геометрической прогрессии

Северная Корея будет наращивать свой ядерный потенциал в геометрической прогрессии. Соответствующее заявление на приеме по случаю 76-й годовщины основания КНДР сделал лидер страны Ким Чен Ын, информирует CNN.
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