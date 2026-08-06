Как обрезка превращает гортензию в гиганта: личный опыт и правила

Признаюсь честно, мои первые годы с гортензиями напоминали немое кино с несбывшимися ожиданиями. Я старательно поливала, подкармливала, укрывала на зиму, но в ответ получала лишь обильную зелень и несколько хилых метелок на периферии куста.
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