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stroimdom21

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Как обрезка превращает гортензию в гиганта: личный опыт и правила

Как обрезка превращает гортензию в гиганта: личный опыт и правила

Признаюсь честно, мои первые годы с гортензиями напоминали немое кино с несбывшимися ожиданиями. Я старательно поливала, подкармливала, укрывала на зиму, но в ответ получала лишь обильную зелень и несколько хилых метелок на периферии куста.

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