Как обрезка превращает гортензию в гиганта: личный опыт и правила

Признаюсь честно, мои первые годы с гортензиями напоминали немое кино с несбывшимися ожиданиями. Я старательно поливала, подкармливала, укрывала на зиму, но в ответ получала лишь обильную зелень и несколько хилых метелок на периферии куста.