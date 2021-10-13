Экс-глава Nissan Гон рассказал о самом критическом моменте побега из Японии

ТОКИО, 13 окт – РИА Новости. Экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон заявил, что "самым критическим" во время побега из Японии был момент, когда он находился в ящике перед посадкой в самолет.
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