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Экс-глава Nissan Гон рассказал о самом критическом моменте побега из Японии

Экс-глава Nissan Гон рассказал о самом критическом моменте побега из Японии

ТОКИО, 13 окт – РИА Новости. Экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон заявил, что "самым критическим" во время побега из Японии был момент, когда он находился в ящике перед посадкой в самолет.

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