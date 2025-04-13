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Подростка в США обвинили в подготовке убийства Трампа

Подростка в США обвинили в подготовке убийства Трампа

В США подростка обвинили в подготовке убийства президента Лональда Трампа, ABC News. Согласно судебным документам, 17-летний житель Висконсина предположительно убил своих родителей, чтобы "получить финансовые средства и независимость, необходимые" для убийства Трампа и свержения правительства США.

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