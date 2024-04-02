Мужчина признался в краже золотого унитаза из дворца Черчилля

Как сообщает канал Sky News, представитель Королевской прокурорской службы Великобритании рассказал о грабителе, признавшемся в похищении из дворца Бленхейм в Оксфордшире золотого унитаза стоимостью 4,8 миллиона фунтов стерлингов .
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