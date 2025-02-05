Минтранс Казахстана опубликовал отчет о крушении самолета, летевшего из Баку в Грозный

Комиссия установила, что часть повреждений появилась у воздушного судна до столкновения с землей Минтранс Казахстана обнародовал предварительный отчет о крушении самолета авиакомпании AZAL, который летел из Азербайджана в Россию.
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