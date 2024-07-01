62-летний водитель BMW Х6 погиб в ДТП на калужской дороге

30 июня в Ульяновском районе Калужской области произошло смертельное ДТП. По данным полиции, в воскресенье около 10 часов 45 минут на 26 км автодороги "Козельск-Ульяново" 62-летний водитель машины BMW Х6 допустил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием.