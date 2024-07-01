Калуга-поиск
ОбществоПолитикаЗдравоохранениеДТППогодаОбразованиеСпортПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калуга-поиск

39 подписчиков

Свежие комментарии

62-летний водитель BMW Х6 погиб в ДТП на калужской дороге

62-летний водитель BMW Х6 погиб в ДТП на калужской дороге

30 июня в Ульяновском районе Калужской области произошло смертельное ДТП. По данным полиции, в воскресенье около 10 часов 45 минут на 26 км автодороги "Козельск-Ульяново" 62-летний водитель машины BMW Х6 допустил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх