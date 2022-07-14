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«Денвер» и Кентавиус Колдуэлл-Поуп продлили контракт на 2 года

«Денвер» и новобранец команды Кентавиус Колдуэлл-Поуп (29 лет, 196 см) договорились о продлении контракта на 2 года и 30 миллионов долларов.

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