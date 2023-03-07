Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

102 подписчика

Евсеев о бразильцах в «Зените»: «Какие проблемы? Раньше ведь уже был «Зенит» Буэнос-Айрес»

Вадим Евсеев высказался о ставке «Зенита» на бразильских легионеров. — Есть ли в РПЛ команда, которая на долгой дистанции может обогнать «Зенит»? — Не знаю.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх