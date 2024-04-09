«В интересах соседей»: принят новый закон о краткосрочной аренде

Изменения коснутся тех, кто сдает жильеВ пресс-службе Государственной думы рассказали о новых правилах, которые теперь придется соблюдать каждому владельцу квартиры, сдающейся в аренду, сообщает PRIMPRESS.
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