Трамп запросил информацию о совершивших на него покушения киллерах

TASS/AP/Gene J. Puskar Президент США Дональд Трамп запросил у Секретной службы Америки всю информацию о Томасе Круксе и Райане Рауте, покушавшихся на его жизнь в июле и сентябре прошлого года, сообщает 8 февраля The New York Post.
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