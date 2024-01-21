14 важных правил, которые вы должны знать о маникюре

Одной из основных страстей современных женщин является желание иметь красивые и ухоженные ногти. Это вполне понятно, ведь красивый маникюр может значительно подчеркнуть женскую индивидуальность и придать образу завершенность.
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